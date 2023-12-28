Правительство разрешило выпускать в РФ аналог датского лекарства "Оземпик"

Правительство РФ выдало фармацевтической компании "Герофарм" принудительную лицензию на препарат "Семавик", который является аналогом датского препарата "Оземпик", сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу "Герофарма". "Герофарм" в течение одного года сможет выпускать препарат с семаглутидом без согласия владельца патентов", — отмечается в сообщении. Препарат "Оземпик" с марта 2023 года практически полностью исчез из российских аптек, компания "Герофарм" первой в РФ зарегистрировала аналог. До этого управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило о том, что не стоит использовать препарат "Оземпик" с номером партии NAR0074 и серийным номером 430834149057. До этого датский производитель инсулина сообщил, что рассматривает возможность сокращения своего присутствия на российском рынке.