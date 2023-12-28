В РФ найдены в продаже новые Peugeot 207i дешевле топовой Lada Vesta

В России в продаже появились абсолютно новые автомобили Peugeot 207i, который выпускаются в Иране на заводе Iran Khodro. По цене топовая комплектация Peugeot 207i при более богатом оснащении оказывается дешевле максимальной комплектации Lada Vesta.

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Так, самая дорогая Lada Vesta в комплектации Sportline стоит 2,2 млн рублей. Машины французского бренда дилеры предлагают по цене 1,8 млн рублей, при этом еще летом аналогичный Peugeot 207i стоит 1,5 млн рублей.