В РФ найдены в продаже новые Peugeot 207i дешевле топовой Lada Vesta
В России в продаже появились абсолютно новые автомобили Peugeot 207i, который выпускаются в Иране на заводе Iran Khodro. По цене топовая комплектация Peugeot 207i при более богатом оснащении оказывается дешевле максимальной комплектации Lada Vesta.
Так, самая дорогая Lada Vesta в комплектации Sportline стоит 2,2 млн рублей. Машины французского бренда дилеры предлагают по цене 1,8 млн рублей, при этом еще летом аналогичный Peugeot 207i стоит 1,5 млн рублей.
Под капотом Peugeot 207i установлен бензиновый мотор рабочим объемом 1,6 литра, который выдает мощность 105 лошадиных сил. В паре с двигателем работает четырехступенчатый автомат. Максимальная скорость автомобиля достигает 190 км/ч. В оснащение входят мультимедийная система, датчик парковки-сзади, кондиционер, круиз-контроль и многое другое.