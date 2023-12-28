В Башкирии образовалась многокилометровая пробка из-за снегопада

На трассе Уфа-Оренбург на участке от Кумертау до Мелеуза в Башкирии образовалась многокилометровая пробка из-за сильного снегопада. Об этом сообщает RT.

По данным телеканала, автомобили стоят в ней уже несколько часов. Согласно информации очевидцев, причиной затора стал сильный снегопад. Отмечается, что дороги засыпало таким количеством снега, что грузовики вязнут в сугробах и не могут подняться в гору.

На трассе уже организовали реверсивное движение в сторону Кумертау. Также там работают две оперативные группы и привлечены спасатели госкомитета Башкирии по ЧС.