В Башкирии образовалась многокилометровая пробка из-за снегопада
На трассе Уфа-Оренбург на участке от Кумертау до Мелеуза в Башкирии образовалась многокилометровая пробка из-за сильного снегопада. Об этом сообщает RT.
По данным телеканала, автомобили стоят в ней уже несколько часов. Согласно информации очевидцев, причиной затора стал сильный снегопад. Отмечается, что дороги засыпало таким количеством снега, что грузовики вязнут в сугробах и не могут подняться в гору.
На трассе уже организовали реверсивное движение в сторону Кумертау. Также там работают две оперативные группы и привлечены спасатели госкомитета Башкирии по ЧС.
Кроме того ранее на трассе Уфа-Оренбург на участке от села Рощинский до деревни Новомурапталово из-за сильного снегопада было принято полностью перекрыть движение.
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