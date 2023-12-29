В России предсказали рост спроса на автострахование

В прогнозе уточняется, что страхование автомобилей — единственный из крупных сегментов страхового рынка, который, согласно прогнозам, может показать в 2024 году хорошую динамику.

«По оценкам АКРА, общий объем премий по автострахованию за указанный период вырос на 22%, чему способствовал заметный прирост страховых премий как по автокаско, так и по страхованию ответственности», — уточняется в прогнозе.

Основным фактором, который обеспечил хорошие показатели, стало значительное увеличение количества проданных автомобилей в 2023 году в сравнении с итогом 2022 года, когда отечественный рынок пережил рекордное в своей истории падение продаж. Западные автоконцерны из-за событий на Украине отказались от производства и поставок автомобилей в РФ, что в итоге обернулось сокращением продаж легковых автомобилей примерно на 60% за девять месяцев 2022 года, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года.