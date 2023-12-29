В России предсказали рост спроса на автострахование
На 20% вырастет российский рынок страхования автомобилей в 2024 году, достигнув 730-740 миллиардов рублей. Такой прогноз дали директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин и его заместитель Алла Борисова, передает РИА Новости.
В прогнозе уточняется, что страхование автомобилей — единственный из крупных сегментов страхового рынка, который, согласно прогнозам, может показать в 2024 году хорошую динамику.
Эксперты отмечают, что этот сегмент показал уверенную положительную динамику за девять месяцев 2023 года.
«По оценкам АКРА, общий объем премий по автострахованию за указанный период вырос на 22%, чему способствовал заметный прирост страховых премий как по автокаско, так и по страхованию ответственности», — уточняется в прогнозе.
Основным фактором, который обеспечил хорошие показатели, стало значительное увеличение количества проданных автомобилей в 2023 году в сравнении с итогом 2022 года, когда отечественный рынок пережил рекордное в своей истории падение продаж. Западные автоконцерны из-за событий на Украине отказались от производства и поставок автомобилей в РФ, что в итоге обернулось сокращением продаж легковых автомобилей примерно на 60% за девять месяцев 2022 года, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года.