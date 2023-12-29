Больше 1000 водителей ездили по Новосибирску на автомобилях призраков

«Подобные нарушения выявляются благодаря камерам фиксации нарушений ПДД. В этом году было зафиксировано 8 922 случая такого нарушения водителями в регионе. Каждый пятый водитель был пойман за управлением машиной, который был зарегистрирован на умершего родственника», – отметили в ведомстве. В Госавтоинспекции региона уточнили, что по закону запрещено ездить на машине, у которой уже была прекращена регистрация. В этом случае нарушителю грозит штраф от 500 до 800 рублей, а в случае повторного нарушения – размер штрафа может вырасти до 5 тысяч рублей. Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, на каких нарушениях россияне чаще всего попадаются автоинспекторам. Фото: ФедералПресс / Елена Майорова