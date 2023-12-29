На нескольких дорогах Челябинской области ограничили движение из-за непогоды

ЧЕЛЯБИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Временное ограничение на проезд пассажирского и большегрузного транспорта ввели на нескольких дорогах в Челябинской области из-за непогоды.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, сильным порывистым ветром и снегом вводится ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта по автодороге М-5 "Урал" Москва - Челябинск ориентировочно до 12:00 (10:00 мск)", - сообщили в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

Кроме того, ограничено движение грузовиков и пассажирского транспорта на автодорогах Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск и Челябинск - Троицк - Граница с Республикой Казахстан. В ГИБДД добавили, что аналогичные ограничения введены на подъезде к Екатеринбургу. Запрет будет действовать до 12:00.