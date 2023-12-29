В России создали технологию для увеличения срока службы деталей авто в 10 раз

"Испытания на реальном оборудовании показали, что при нанесении сверхтвердого керамического покрытия термостойкость детали клапана двигателя внутреннего сгорания сохраняется до температуры 1 000 градусов Цельсия, сопротивление окислительному и абразивному изнашиванию увеличивается на 480%, а срок службы деталей - в 10 раз. Ресурс вала гидромотора при применении новой технологии вырос на 30%, стойкость пуансонов для изготовления полимерных трубопроводов - в 100 раз, а производительность процесса - почти наполовину", - сказали в вузе.