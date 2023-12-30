На подъездах к Крымскому мосту скопилось свыше 600 автомобилей. Об этом говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

«В очереди со стороны Тамани находится 487 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 164 транспортных средств», — уточняется в сообщении.

При этом отмечается, что ожидание составляет около двух часов.

Ранее в декабре Крымский мост открыли для автомобилей. Проезд для машин открыли спустя 20 минут после приостановки.