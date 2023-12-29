В Госдуме не одобряют желание страховщиков увеличить сроки ремонта по ОСАГО

Страховым компаниям нельзя разрешать увеличивать сроки ремонта автомобилей в рамках договоров «автогражданки». Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» высказал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

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«Здесь я категорически против – не вижу веских причин, чтобы затягивать работы и заставлять людей ждать машину из сервиса», — сказал Миронов.

Весной этого года в Совфеде рекомендовали повысить максимальный срок восстановления авто по страховке с 30 до 45 дней. В Минфине инициативу поддержали, однако сейчас предложение поставили на «паузу», писали «Известия» со ссылкой на источник на страховом рынке.