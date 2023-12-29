Совет директоров АвтоВАЗ одобрил выпуск 12 новых моделей до 2030 года

Совет директоров «АвтоВАЗа» одобрил стратегию развития компании до 2030 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг РФ. В ее рамках предприятие выпустит 12 новых моделей автомобилей.

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«Совет директоров АО «АвтоВАЗ» одобрил стратегию развития компании до 2030 года. Планируется сохранить лидирующее положение Lada на российском авторынке. Этому будет способствовать в том числе выпуск 12 новых моделей в различных сегментах, а также развитие партнерских проектов», — говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров компании.

До 2026 года «АвтоВАЗ» выпустит три новые модели Lada. Планы по подготовке новых моделей подтвердил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, в ближайшие три года будет запущено производство трех моделей: Lada Aura в 2024 году, Lada Iskra в 2025 году и новый кроссовер на платформе Vesta в 2026 году.

По словам главы Минпромторга, производственный план «АвтоВАЗа» в 2024 году будет увеличен почти на четверть. Отечественный автопроизводитель собирается выпустить в будущем году не менее 500 тыс. автомобилей Lada. Объем инвестпрограммы будет не ниже объемов текущего года — порядка 40 млрд рублей, отметил он.