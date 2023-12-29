Пожар уничтожил фабрику запчастей для старинных спорткаров

Пожар произошло в американском штате Пенсильвания. В момент происшествия в здании Roadster Factory находились несколько уникальных автомобилей, ожидавшие реставрации. При этом сотрудникам пожарной охраны удалось спасти три раритетных спорткара. В результате возгорания, причина которого до сих пор неизвестна, знаменитая фабрика оказалась полностью разрушена.

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Roadster Factory, основанная в 1978 году, была одной из главных мировых фабрик, поставлявших запчасти для старинных британских спортивных автомобилей. Специалисты восстанавливали оригинальные компоненты, а также изготавливали качественные реплики комплектующих. Владельцы раритетных спорткаров со всего мира отправляли свои машины в Пенсильванию на реставрацию.

По данным пожарных, пламя вспыхнуло в здании в рождественскую ночь. За считанные минуты огонь охватил площадь в 4500 квадратных метров. На тушение пожара отправили более ста спасателей. Однако уже к полудню знаменитая фабрика оказалась полностью уничтожена. В настоящий момент неизвестно, сколько эксклюзивных автомобилей оказались погребены под обломками здания.