АвтоВАЗ запустил производство нового китайского кроссовера

Как пишет Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на инсайдеров, на заводе «Лада Санкт-Петербург» (бывший «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») началась сборка модели Tiggo 7 Pro из китайских машинокомплектов. С лета нынешнего года там собирали Lada X-Cross 5 — он же FAW Bestune T77, — но проект забуксовал. Ни сроков, ни цен АвтоВАЗ не назвал, а позднее убрал модель с сайта Lada.

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По данным источников, на «Лада Санкт-Петербург» из Китая привозят почти готовые машины: заводчанам остается только прикрепить подрамники с предустановленными двигателем и подвеской, а также установить колеса.

Chery Tiggo 7 Pro выпускаются без шильдиков. Вероятно, на готовые автомобили будут клеить значки Lada. По тому же принципу «русифицировали» FAW Bestune T77.

Что касается последнего, то его производство на «Лада Санкт-Петербург» запустили в июне. За полгода планировалось выпустить 10 тысяч автомобилей с названием Lada X-Cross 5, но к осени неофициально сообщалось только о сотне собранных экземпляров.