АвтоВАЗ запустил производство нового китайского кроссовера

В России приступили к сборке китайских кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro. Процесс запустили на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, пишет Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на осведомленный источник.

Предприятие теперь называется «Лада Санкт-Петербург». Каналом было обнародовано фото машины, которая проходит по конвейеру. Уточняется, что из Китая прибывают почти готовые автомобили, которые доводят в России до завершения. Речь идет о монтаже переднего подрамника с предустановленными двигателем и подвеской, а также заднего подрамника с подвеской и колеса.

Мотор.ру

По словам источника, эмблем и шильдиков на машинах марки, которые сходят с конвейера, нет. Вероятно, АвтоВАЗ решится на замену этих деталей на собственные, уточняет канал.

Ранее сообщалось, что, по данным агентства «Автостат-Инфо», с начала года автопроизводителям удалось заработать в России около 1,88 трлн рублей, что показывает двукратный рост к прошлогодним показателям. Наибольшая сумма была отдана россиянами за машины бренда Chery, АвтоВАЗ и Geely.