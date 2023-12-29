Maserati заморозила разработку преемника Maserati Quattroporte

Электрический автомобиль-флагман Maserati, известный как MS9, все еще находится на стадии планирования, но его разработка уже отложена на неопределенный срок. В Maserati не достигли ожидаемого успеха с моделями Ghibli и Quattroporte, но компания восстановила свое положение, представив новые модели, включая Grecale и MC20, а также обновленный GranTurismo. Однако проблемы продолжают преследовать автопроизводителя. Разработка MS9, который должен был заменить Quattroporte, приостановлена, и поставщикам было приказано прекратить работы, связанные с этой моделью. Производство планируется начать в следующем году, а поставки — в 2025 году.