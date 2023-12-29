«Вчера ехал с семьей, когда на встречу выбежала девушка с криками о помощи. Я остановился и она села в машину, крича, чтобы мы скорее поехали, а в это время за ней бежали двое мужчин. Она сказала, что они к ней приставали. Сказала, что ей 13 лет и вышла через пару остановок от места. Не понимаю до сих пор, что это было», - рассказал водитель.