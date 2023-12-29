В Тюменской области из-за снегопада закрыли движение транспорта на участке трассы Р404

ТЮМЕНЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Движение закрыто на участке федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменской области с 310-го по 542-й км для всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

"Движение всех видов транспорта, в том числе легкового, на федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области с 310-го по 542-й километр с 13:00 (11:00 мск) закрыто", - говорится в сообщении.