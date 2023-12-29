В Челябинской области из-за непогоды продлили ограничение движения автобусов на трассах

ЧЕЛЯБИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Временное ограничение движения автобусов, маршрутных такси, грузовиков, которое действовало до полудня на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях, продлили до вечера. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления дорог "Южный Урал".

"Продлеваются c 12:00 (10:00 мск) 29 декабря временные ограничения движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. <...> Предварительное время окончания ограничения движения: 16:00 (14:00 мск). Оно может быть изменено", - сказано в сообщении.