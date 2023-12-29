АвтоВАЗ выпустит рекордное за 10 лет число автомобилей

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ, несмотря на санкционное давление, по итогам года произведет более 374 тысяч автомобилей Lada, что является рекордом за последние 10 лет. Об этом говорится в сообщении Минпромторга России.

В ведомстве отметили, что АвтоВАЗу удалось «обеспечить технологический суверенитет по более чем 1,2 тысячи позиций критически важных материалов и компонентов».

«Несмотря на негативные последствия внешнего санкционного давления, АвтоВАЗ обеспечил непрерывность производства новых автомобилей и по итогам года выпустит более 374 тыс. Lada. Для российского бренда этот объем является рекордным за последние 10 лет», — говорится в сообщении Минпромторга РФ.

Глава ведомства и председатель Совета директоров АвтоВАЗа Денис Мантуров также отметил, что в 2024 году компания планирует нарастить производство до 500 тысяч автомобилей. При этом инвестиционная программа превысит 40 млрд рублей.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров анонсировал поставку компанией АвтоВАЗ большого количества специальных модификаций Lada, которые предназначены для людей с ограниченными возможностями.