JAC Motors начинает производство электромобилей с натрий-ионным аккумулятором

Китайский автопроизводитель JAC Motors, который как совместное предприятие входит в состав концерна Volkswagen, готовится выпустить первый серийный электромобиль (EV) с натрий-ионным аккумулятором под новым брендом Yiwei.

Технология натрий-ионных аккумуляторов менее развита, чем литий-ионных. Но их более низкая стоимость, большее количество поставок и отличные эксплуатационные характеристики в холодное время года могут способствовать ускорению массового внедрения в электромобили.

Ожидается, что поставки хэтчбека JAC Yiwei EV начнутся в январе. Похоже, он является ребрендинговой версией китайского хэтчбека Sehol E10X, анонсированным в начале этого года. Модель Sehol описывают как имеющую запас хода 252 км и емкость аккумулятора 25 кВт ч.