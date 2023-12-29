В Россию пообещали привезти новые китайские машины

Московские дилеры пообещали привезти в 2024 году для продажи новые компактные кроссоверы китайского бренда Hozon Auto. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает Autonews.

Единственная модель бренда, электрические автомобили Neta X будут поставляться по схеме параллельного импорта. Новинка будет оснащена электромотором мощностью 163 лошадиные силы, который позволяет развивать скорость до 150 километров в час и разгоняться до ста километров в час за 9,5 секунды.

Салон Neta X оснащен 15,5 дюймовым тачпадом, с которого ведется управление автомобилем. Внутри машины также установлена цифровая приборная панель и сиденья с кожаной отделкой. Цены на автомобиль в России неизвестны, однако в КНР стоимость кроссовера начинается от 127 тысяч юаней (1,6 миллиона рублей).