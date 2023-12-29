"АвтоВАЗ" на два месяца заморозил выпуск универсалов Lada Vesta

Возобновление производства универсалов Lada Vesta, возможно, состоится в феврале 2024 года. Об этом сообщает паблик Avtograd News в соцсети "ВКонтакте". "Со склада ВАЗа вывозят остатки автомобилей Vesta в кузове "Универсал" с 11 декабря автозавод опять выпускает только седаны в минимальной комплектации, возобновление производства автомобилей в пятидверном варианте исполнения по некоторым сведениям возможно состоится в феврале 2024 года", - говорится в сообщении. До этого паблик сообщал, что выпуск универсалов Lada Vesta приостановлен из-за дефицита комплектующих. Кроме того, по той же причине "АвтоВАЗ" прекратил производство универсалов Lada Granta Cross. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, производственный план "АвтоВАЗа" в 2024 году будет увеличен почти на четверть. Отечественный автопроизводитель собирается выпустить в будущем году не менее 500 тыс. автомобилей Lada. Объем инвестпрограммы будет не ниже объемов текущего года — порядка 40 млрд рублей, отметил он.