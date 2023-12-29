«АвтоВАЗ» объявил отзывную кампанию для Lada Granta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» отзовет для проверки 5,7 тыс. автомобилей Lada Granta. Об этом сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу компании.

«АО «АвтоВАЗ» пригласит владельцев LADA Granta для проверки номера ОТТС в идентификационной табличке заводских данных. Сервисная кампания распространяется на 5701 автомобиль, произведенный в период с 02 ноября по 12 декабря 2023 года», — сообщили в пресс-службе компании.

Дилеры бренда проинформируют автовладельцев о необходимости приехать в дилерский центр для проверки. Все работы будут проведены бесплатно.