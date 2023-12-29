Самозанятые таксисты грозятся уйти из отрасли из-за чрезмерных требований

Самозанятые таксисты пригрозили уйти из отрасли из-за чрезмерных требований со стороны властей. Как сообщает РБК со ссылкой на источник, Объединение самозанятых России обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ослабить требования к автомобилям, участвующим в перевозках, и к самим водителям.

По информации издания, Мишустина попросили освободить водителей на личных авто от ежедневных технических и медицинских осмотров. Обязанность действует с сентября 2023 года — тогда самозанятым разрешили работать в сфере при условии регистрации в федеральной государственной информационной системе (ФГИС) «Такси». Зарегистрированные в ней водители обязаны дважды в день проходить технические и медицинские осмотры, иметь страховку и выполнять требования к внешнему виду авто.

В обращении говорится, что выполнять текущие требования невозможно физически из-за отсутствия пунктов и центров для медицинских и технических осмотров. Расходы на это превышают дневную выручку водителей, а не внесенные во ФГИС «Такси» водители продолжают работать лишь из-за «подготовительного этапа», который до сих пор продолжает действовать.