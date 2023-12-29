Самозанятые таксисты грозятся уйти из отрасли из-за чрезмерных требований
Самозанятые таксисты пригрозили уйти из отрасли из-за чрезмерных требований со стороны властей. Как сообщает РБК со ссылкой на источник, Объединение самозанятых России обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ослабить требования к автомобилям, участвующим в перевозках, и к самим водителям.
По информации издания, Мишустина попросили освободить водителей на личных авто от ежедневных технических и медицинских осмотров. Обязанность действует с сентября 2023 года — тогда самозанятым разрешили работать в сфере при условии регистрации в федеральной государственной информационной системе (ФГИС) «Такси». Зарегистрированные в ней водители обязаны дважды в день проходить технические и медицинские осмотры, иметь страховку и выполнять требования к внешнему виду авто.
В обращении говорится, что выполнять текущие требования невозможно физически из-за отсутствия пунктов и центров для медицинских и технических осмотров. Расходы на это превышают дневную выручку водителей, а не внесенные во ФГИС «Такси» водители продолжают работать лишь из-за «подготовительного этапа», который до сих пор продолжает действовать.
Отмечается, что при сохранении действующих требований из сферы в 2024 году могут уйти до 2 млн таксистов. При этом общее число водителей на личных авто на настоящий момент составляет порядка 2,5 млн человек, которые выполняют порядка 63% от всех заказов по стране. В результате при невыполнении требований число поездок на такси может сократиться на 90%, а цена на услугу вырастет в десятки раз.