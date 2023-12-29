У дилеров нашлись неизвестные кроссоверы Hozon Auto из Китая

В Москве дилеры нашли автомобили никому неизвестного бренда Hozon Auto для продажи в России. Об этом сообщил Autonews. В 2024 году в продаже у дилеров Москвы появятся компактные кроссоверы нового китайского бренда Hozon Auto.

© Южный автомобиль

У марки всего одна единственная модель, которая называется Neta X. Это электрические кроссоверы, которые будут поставляться в Россию по схеме параллельного импорта. Кроссовер оснащается электромотором мощностью 163 лошадиные силы. Электрокар разгоняется с места до 100 км/ч за 9,5 секунды, а максимальная скорость достигает 150 километров в час.