"Москвич 6" в новой комплектации появится в продаже в 2024 году

В начале 2024 года у дилеров появится седан «Москвич 6» в новой комплектации «Техно». Об этом сообщает пресс-служба завода.

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В комплектацию «Техно» входят приветственная световая анимация, панорамная крыша с люком, 18-дюймовые легкосплавные черные колесные диски, электропривод двери багажника и розетка 12В в багажнике, мониторинг слепых зон, система предупреждения о поперечном столкновении при движении задним ходом, функция предупреждения о столкновении сзади, а также шторки безопасности и электрическая блокировка задних дверей от открывания детьми.

В настоящее время «Москвич 6» предлагается покупателям в двух комплектациях, «Комфорт» и «Бизнес». В базовой версии он снабжен 17-дюймовыми колесными дисками, круиз-контролем, камерами заднего вида, бесключевым доступом. У машины в комплектации «Бизнес» есть электрорегулировки водительского кресла, климат-контроль, 7-дюймовый дисплей панели приборов.