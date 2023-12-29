Liberty Walk показала тизер Lamborghini Countach с тюнингом в стиле Need For Speed

Знаменитая японская тюнинг-компания Liberty Walk отправится на январский Токийский автосалон с одним из своих самых безумных проектов на сегодняшний день: Lamborghini Countach с широким обвесом, который наверняка вызовет споры среди сообщества энтузиастов.

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Это не первый случай, когда Liberty Walk оснащает классический итальянский суперкар широким обвесом. Примерно год назад тюнер доработал соответствующим образом Ferrari F40: автопроизводитель был настолько оскорблен, что даже удалил этот F40 из своего официального реестра.

Тизер-видео модифицированного Countach показывает, что суперкар претерпел, возможно, даже более радикальную трансформацию, чем F40. Как и любой хороший проект Liberty Walk, его оснастили характерным обвесом с расширенными передними и задними колесными арками. Однако изменения этим не ограничиваются.

Мастера Liberty Walk создали для Countach новый характерный бампер с массивным сплиттером, новые боковые юбки, установили новые чёрные диски и значительно уменьшили дорожный просвет, вероятно, за счет системы пневматической подвески.

Задняя часть также претерпела изменения: тут появился новый диффузор, четыре выхлопных трубы и массивное заднее антикрыло.