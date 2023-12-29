Liberty Walk показала тизер Lamborghini Countach с тюнингом в стиле Need For Speed

Liberty Walk тизерит Lamborghini Countach с тюнингом в стиле Need For Speed
Знаменитая японская тюнинг-компания Liberty Walk отправится на январский Токийский автосалон с одним из своих самых безумных проектов на сегодняшний день: Lamborghini Countach с широким обвесом, который наверняка вызовет споры среди сообщества энтузиастов.
Это не первый случай, когда Liberty Walk оснащает классический итальянский суперкар широким обвесом. Примерно год назад тюнер доработал соответствующим образом Ferrari F40: автопроизводитель был настолько оскорблен, что даже удалил этот F40 из своего официального реестра.
Тизер-видео модифицированного Countach показывает, что суперкар претерпел, возможно, даже более радикальную трансформацию, чем F40. Как и любой хороший проект Liberty Walk, его оснастили характерным обвесом с расширенными передними и задними колесными арками. Однако изменения этим не ограничиваются.
Мастера Liberty Walk создали для Countach новый характерный бампер с массивным сплиттером, новые боковые юбки, установили новые чёрные диски и значительно уменьшили дорожный просвет, вероятно, за счет системы пневматической подвески.
Задняя часть также претерпела изменения: тут появился новый диффузор, четыре выхлопных трубы и массивное заднее антикрыло.
Подробности об истории этого конкретного Countach неизвестны, и неясно, принадлежит ли автомобиль Liberty Walk или он был создан по заказу какого-то безумного автоколлекционера. Как бы то ни было, похоже, он станет одним из самых ярких событий Токийского автосалона.