Представительский седан Yuanhang Y6 выходит на рынок: дорого, богато, по-китайски

Название Yuanhang в переводе с латинизированного китайского означает «путешествие», премьера бренда состоялась в августе прошлого года на автосалоне в Чэнду, тогда же были анонсированы первые четыре модели — седаны Y6, Y7 и кроссоверы H8, H9. У всех у них общая платформа BHD (Beyond the Horizon of Drive) с 800-вольтовой электрической архитектурой и пружинной либо пневматической подвеской, передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Здесь мы расскажем о седане Yuanhang Y6, так как он первым вышел на рынок на этой неделе, но буквально с паузой в один день в продажу также поступил кроссовер Yuanhang H8 — ему мы посвятили отдельную заметку.