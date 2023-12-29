Рестайлинговый седан Geely Preface за 3,5 млн рублей появился на рынке РФ

Хорошая новость для любителей бизнес-седанов – в России появился в продаже родственный Volvo рестайлинговый Geely Preface 2023 года выпуска. Автомобиль есть в наличии у одного из дилеров в Москве по цене 3,49 млн рублей (без учета скидок).

Китайский флагманский седан построен на платформе CMA от Geely-Volvo, его габариты: 4785х1869х1469 мм, размер колесной базы составляет 2800 мм.

Geely Preface оснащен бензиновой турбо-«четверкой» Drive-E объемом 2,0 л мощностью 190 л.с., работающей в связке с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Привод — передний.

В комплектации Time and Space («Время и космос») заявлены: передние фронтальные и боковые подушки, оконные шторки безопасности, полностью светодиодная оптика, 18-дюймовые литые диски, двухзонный климат-контроль, парктроники спереди и сзади, датчики давления в шинах, бесключевой доступ, большой люк в крыше, интерьер салона выполнен из кожи и замши, мультируль обтянут кожей, цифровая приборная мультимедийная система с крупным тачскрином и штатной навигацией.