Московскую технологию очистки сточных вод отметили федеральной премией

Правительство РФ наградило премией проект создания инновационных технологий полного цикла очистки сточных вод в Люберецких очистных сооружениях (ЛОС), сообщается на сайте mos.ru. Проект разрабатывался на протяжении 20 лет сотрудниками АО "Мосводоканал", научно-производственным объединением "Лаборатория импульсной техники" и Московским физико-техническим институтом. Проект позволил полностью исключить химическое и бактериальное загрязнение воды и почвы в Москве и Московской области. Очистные сооружения в Люберцах обновили в 2013 году, а основные работы были завершены в 2023 году. На объекте обновили оборудование и внедрили современные технологии очистки сточных вод.