Кроссоверы Forthing T5 EVO начнут собирать в Калининграде

В январе в Калининграде начнется производство городских кроссоверов Forthing T5 EVO. Данная модель уже представлена на рынке России официально. Локальная сборка позволит интегрировать ряд адаптаций в Forthing T5 EVO. Другим преимуществом станет оптимизация логистики.

© Российская газета

В феврале 2024 года первая партия кроссоверов Forthing T5 EVO отечественной сборки будет представлена в рамках конференции дилерской сети Ixen Motors Rus. А в марте эти автомобили станут доступны к покупке в более чем 30 дилерских центрах

Видео дня

Локальная сборка позволит лучше приспособить кроссоверы T5 EVO к условиям российского климата. В частности, максимальная комплектация данной модели получит дополнительные зимние опции в виде обогрева рулевого колеса и лобового стекла. Они дополнят обогревы наружных зеркал заднего вида и передних сидений.

Кроссовер T5 EVO - одна из новейших глобальных моделей Forthing, ставшая символом нового направления развития бренда. В основе автомобиля лежит архитектура EMA, в разработку которой было инвестировано 800 миллионов юаней (10 млрд рублей).

Образ T5 EVO подчеркивают черные колесные диски, крупная решетка радиатора и тонкие дневные ходовые огни. Точные габариты яркого SUV составляют 4565 х 1860 х 2715 мм при колёсной базе 2715 мм. Салон Forthing T5 EVO представлен пятиместной компоновкой. Перед водителем расположен единый кластер из двух сенсорных экранов: приборной панели и сенсорного центрального экрана

В движение Forthing T5 EVO приводит мощный 1,5-литровый турбомотор мощностью 197 л.с. и крутящим моментом 285 Нм. Это один из самых мощных ДВС в классе, построенный на основе японских технологий. Роль трансмиссии выполняет 7-ступенчатый "робот" от мирового производителя Magna. Она выдерживает крутящий момент в 300 Нм, обеспечивая высокий ресурс силовой установки. Forthing T5 EVO разгоняется до 100 км/ч за 9,5 секунды. Его расход топлива составляет 6,6 л / 100 км в смешанном цикле.