Стали известны возможные названия внедорожника возрожденной марки Scout

Компания подала множество заявок на товарные знаки, среди них есть как отсылки к историческим моделям 1960-х годов, так и новые наименования.

Volkswagen собирается занять в США место в сегменте полностью электрических внедорожников и пикапов, но не с основной маркой, а с брендом Scout. О его возрождении на американском рынке стало известно весной 2022 года. Тогда же производитель показал первые эскизы будущих новинок: известно, что первыми на рынок должны выйти родственные модели – небольшой внедорожник и пикап. Их имена компания пока держит в секрете.

Видео дня

Однако «завесу тайны» слегка приоткрыл Carbuzz, который выяснил, какие наименования решила зарегистрировать компания Scout: заявки были поданы в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO). Список довольно большой, скорее всего, он включает в себя потенциальные названия как для самих моделей, так и для их комплектаций.

В списке товарных знаков есть имена, которые являются отсылкой к историческому прошлому бренда. К примеру, к ним можно отнести Scout 80 – модель с таким названием выпускалась в период между 1960 и 1965 годами. Другое узнаваемое наименование – Scout 800 (присутствовал на конвейере с 1966 по 1971 годы), а также Scout II (производился с 1971 по 1980 годы). Ещё в списке знакомых названий числятся такие как Super Scout, Scout Traveler, Terra, Travelstar, Trailstar, Terrastar, Sportstar, Sno-Star, Traveltop, Rallye и Aristocrat.

Также среди заявок на регистрацию товарных знаков можно найти и новые названия. В этом списке есть Scout Hauler, Scout Reaper, Scout Spirit, Tellus и Travelstar XL. Ранее эти имена не использовались, не исключено, что новым полностью электрическим внедорожнику и пикапу в итоге присвоят наименования из этого списка.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, по плану концерна Volkswagen, производство новых электрических грузовиков и SUV должно начаться ближе к концу 2026 года. Известно, что для выпуска этих машин VW создаст новое предприятие, которое будет расположено в Южной Каролине (США), на строительство концерн потратил 2 млрд долларов. Производственные мощности этого завода будут рассчитаны на выпуск свыше 200 тыс. машин в год.

Колеса.ру

Ранее стало известно о том, что Volkswagen обратился к австрийскому производителю и инжиниринговой компании Magna Steyr за помощью в разработке внедорожника и пикапа Scout. По официально неподтверждённым данным, сумма сделки составляет 450 млн евро. Сейчас Magna Steyr отвечает за производство внедорожника Mercedes-Benz G-Class, у которого в дальнейшем появится полностью электрическая версия, а также эта компания выпускает «зелёные» кроссоверы Fisker Ocean и Jaguar I-Pace.