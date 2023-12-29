Временный порядок работы медучреждений для профилактики COVID-19 продлили на год

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минздрав России продлил действие временного порядка организации работы медицинских учреждений в целях профилактики и снижения рисков распространения коронавирусной инфекции до 1 января 2025 года.

Соответствующий приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Слова "до 1 января 2024 года" заменить словами "до 1 января 2025 года", - говорится в документе.

Приказ вступает в силу с 31 декабря текущего года.