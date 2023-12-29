Стали известны авто, которые чаще всего заказывали по параллельному импорту

«В этом году покупатели чаще всего выбирали для ввоза автомобили Hyundai Tucson и Kia Sportage. Это кроссоверы по ценам в районе 2,5 млн рублей. Машины примерно 2018-2020 годов выпуска с пробегом 30-50 тыс. км. Автомобили в комплектациях близких к топовым, где есть люк, подогревы, различные электрорегулировки. Чуть подороже — Hyundai Santa Fe, его цена в районе 3,5 млн рублей. В списке популярных в этом году есть и немецкий премиум. Например, Audi A5 и A6, BMW 5 Series. Стоимость таких машин, в зависимости от комплектации, колеблется от 3,3 млн рублей до 4 млн рублей», — сказал Дмитрий Рогов.