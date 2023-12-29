В Санкт-Петербурге машина ДПС врезалась в два каршеринга и такси

В Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с участием патрульного автомобиля ДПС, двух каршеринговых автомобилей и такси. Об этом сообщает 78.ru.

Авария произошла на проспекте Энгельса при повороте на Гданьскую улицу. По сообщениям очевидца, машина ДПС выехала на встречную полосу, задела по касательной такси и врезалась в автомобиль каршеринга.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что инспекторы увидели едущий навстречу подозрительный каршеринговый BMW и захотели его остановить, чтобы проверить документы у водителя. При этом водитель попутного Geely Coolray не уступил им дорогу, в результате чего патрульная Skoda столкнулась с ним, выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль каршеринга.