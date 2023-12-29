Toyota оснастила Prius гибридной установкой на углеродно-нейтральном топливе

oyota презентовала на этапе серии Idemitsu Super Endurance Southeast Asia Trophy в Таиланде гоночный вариант автомобиля Prius. Специалисты завода Gazoo Racing разработали экспериментальный прототип под названием Toyota Prius CNF-HEV GR Concept. Машина даже уже совершила дебютный заезд на гоночной трассе в марафонской гонке, которая длилась 10 часов.

Основной акцент при разработке спорткара команда CP Rookie Racing, включая инженеров и стажеров Toyota, сделали на двигателе внутреннего сгорания. Примечательно, что его перевели на углеродно-нейтральное топливо, в качестве которого можно использовать водород или метан. В компании не стали раскрывать название конкретного вида.