ЦОДД сообщил о перекрытии улиц в Москве на январских каникулах

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил о закрытии движения на ряде улиц в центре Москвы в предстоящие январские праздники. Информация об этом размещена в Telegram-канале столичного Дептранса.

Проезд будет закрыт 3 января 2024 года с 11:20 до 11:35 на Петровке от Петровского бульвара до Крапивенского переулка, в самом Крапивенском переулке, а также на Петровском бульваре — от Крапивенского переулка до самой улицы Петровка. Перекрытие движения связано с проведением Крестного хода.