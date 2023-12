Представлен большой трехрядный кроссовер Yuanhang H8 с запасом хода до 950 км

Компания Dayun известна в России как производитель тяжёлых грузовиков, в родном Китае она производит и продаёт также среднетоннажные грузовики, пикапы, легковые электромобили и мотоциклы. В прошлом году Dayun Group запустила новый дочерний бренд Yuanhang (его название переводится с латинизированного китайского на русский как «путешествие»), под ним будут продаваться дорогие электромобили на стыке сегментов премиум и лакшери. Специально для Yuanhang была разработана новая модульная платформа BHD (Beyond the Horizon of Drive) с 800-вольтовой электрической архитектурой и адаптивной пневмоподвеской, передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная.