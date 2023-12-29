В Россию привезут автомобили китайского бренда Hozon

Автомобили начнет завозить в 2024 году один из крупных московских дилеров, пишет портал Autonews. Об официальном выходе компании на российский рынок речи пока не идет: машины будут поставлять путем параллельного импорта, но гарантия на них будет — ее предоставит сам дилер. Первым собираются привезти компактный электрический кроссовер Hozon Neta X, который дебютировал в самом Китае в середине октября.

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Neta X — это обновленная версия кроссовера Neta U, одной из двух первых моделей компании Hozon Auto, созданной в 2014 году. В длину кроссовер достигает 4,62 метра, в ширину и высоту — 1,86 и 1,63 метра соответственно при колесной базе 2,77 метра. То есть он длиннее, но слегка приземистее Chery Tiggo 7 Pro.

В салоне кроссовера почти все «цифровое»: по центру установлен 15,5-дюймовый тачскрин мультимедийной системы; девятидюймовая приборная панель виртуальная. Есть отсек для беспроводноq зарядки смартфона, сиденья обиты кожей. Объем багажника — 508 литров.

В движение Neta X приводит единственный электромотор мощностью 163 лошадиные силы, установленный на передней оси. Максимальная скорость составляет 150 километров в час, а дальность хода без подзарядки — 401 либо 501 километр по китайскому циклу.

Стоимость Neta X в Китае на момент выхода на рынок в октябре лежала в диапазоне от 127 до 147 тысяч юаней в зависимости от исполнения. В пересчете на рубли это равно 1,6—1,9 миллиона.