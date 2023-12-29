АвтоВАЗ собрал несколько пробных удешевленных Granta

Компания АвтоВАЗ собрала у себя на заводе несколько пробных седанов LADA Granta с самым простым исполнением. Об этом сообщает Avtograd News.

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Отмечается, что из пробных версий исключили около 20 позиций, в том числе внутренние пластиковые накладки порога, уплотнитель по нижнему фланцу дверей и на внутренней стороне капота, подушки безопасности, кондиционер, электроусилитель руля, подсветки в багажнике бардачке и внутреннюю ручку закрытия багажника. Кроме того в данном варианте седанов перенесли на приборную панель кнопку открывания багажника.