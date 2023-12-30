Почти 280 автомобилей застряли на въезде перед Крымским мостом

Крупный затор образовался на въезде перед Крымским мостом, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к переправе. По его данным, на трассе застряло почти 280 автомобилей.

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В очереди со стороны Тамани находится 278 транспортных средств. Ожидание — около часа. В очереди со стороны Керчи находится 30 транспортных средств, — говорится в сообщении.

Статистика приводится по состоянию на 11:00 по московскому времени. При этом по состоянию на 10:00 в пробке находилось 243 автомобиля.

29 декабря движение автомобилей по Крымскому мосту было временно ограничено. Причины введения ограничений не раскрываются. Гражданам, находящимся в зоне досмотра, рекомендовано сохранять спокойствие и следовать всем указаниям сотрудников органов транспортной безопасности.