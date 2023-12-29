В Калининграде начнут собирать кроссовер, похожий на Lamborghini Urus

В Калининграде наладят сборку еще одного китайского кроссовера. В январе 2024 года на конвейер встанет T5 EVO — городской кроссовер марки Forthing, принадлежащей Dongfeng. В феврале состоится дебют автомобиля российской сборки, а весной начнутся продажи. T5 EVO уже доступен в России, но пока его возят из Китая. Цена лежит в диапазоне от 3 080 000 до 3 390 000 рублей. Сколько будет стоить локализованный вариант, пока неизвестно.

Кроссовер российской сборки получит ряд адаптаций. Так, в «топовой» версии к обогреву зеркал и передних кресел прибавится подогрев руля и лобового стекла. Утверждается, что T5 EVO местного производства ничем не будет уступать китайской версии, которую возят с завода Dongfeng Liuzhou Motor в Лючжоу.

T5 EVO — один из новейших автомобилей бренда Forthing, некоторыми чертами напоминающий Lamborghini Urus. Над его внешностью работал бывший дизайнер Volvo и Mercedes-Benz Хеннинг Кнёпфле. Длина, ширина и высота автомобиля составляют 4,57, 1,86 и 1,69 метра при колесной базе 2,72 метра. То есть он чуть крупнее Haval Jolion.

У кроссовера черные колесные диски, большая решетка радиатора и зауженные ДХО. Салон пятиместный, перед водителем — два экрана под общим стеклом.

Двигатель безальтернативный — это 1,5-литровый наддувный мотор мощностью 197 лошадиных сил (285 Нм крутящего момента), построенный по японским технологиям. Пару ему составляет семидиапазонный «робот» Magna. С места до 100 километров в час Forthing T5 EVO разгоняется за 9,5 секунды и расходует 6,6 литра на 100 километров пути в смешанном цикле.

Кроссовер российской сборки покажут в феврале в рамках конференции дилера Ixen Motors Rus, а с марта автомобили будут доступны более чем в 30 автосалонах.