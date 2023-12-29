МВД сообщило о продлении срока действия водительских удостоверений

Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года, сообщили в МВД РФ. ТАСС

В ведомстве подчеркнули, что инициатива была разработана совместно с Минэкономразвития России. «Нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности», — разъяснила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Lenta.ru