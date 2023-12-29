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МВД: водительские удостоверения со сроком действия до 2024 и 2025 годов продлят

Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлеваются на три года, сообщили в МВД РФ. ТАСС

В ведомстве подчеркнули, что инициатива была разработана совместно с Минэкономразвития России. «Нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности», — разъяснила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Lenta.ru

Ранее стало известно, что новый регламент сдачи экзамена на водительские права вступит в силу 1 апреля следующего года. RT на русском

МВД сообщило о продлении срока действия водительских удостоверений
© РИА Новости
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