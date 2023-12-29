Geely Emgrand X7 продают в Белоруссии по цене двух айфонов

В Белоруссии выставили на продажу кроссовер Geely Emgrand X7 за 352 400 рублей. Автомобиль 2014 года выпуска, доступный в городе Гродно, с момента выпуска проехал всего 135 904 километра. Машина оснащена двухлитровым бензиновым мотором, который работает в паре с механической трансмиссией. Вместе с кроссовером продавец отдаст в подарок комплект зимней резины.

Стартовая цена Geely Emgrand X7 у продавца составляет 12 400 белорусских рублей (около 352 400 российских). При этом аналогичные кроссоверы того же года выпуска предлагают в союзном государстве от 19 000 до 28 000 белорусских рублей (540 000 – 810 000 российских). С чем связана столь низкая цена на китайский автомобиль, неизвестно.

Белорусская товарная биржа

В настоящее время Geely Emgrand X7 активно привозят в Россию именно из Белоруссии. Это связано с тем, что в соседней стране кроссовер выпускают на местном заводе «Белджи». Причем с 2018 года инженеры наладили полный цикл производства модели, что позволило снизить стоимость.