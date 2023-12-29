Москвичи бросились покупать электромобили — число электрокаров в столице за последние восемь лет выросло в 20 раз. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает «Интерфакс».

Такой прирост произошел с 2015 по 2023 годы, отметил он в разговоре с телеканалом «Москва 24». На данный момент в столице насчитывается порядка пяти тысяч таких машин, что, по словам заммэра, уже немаленький показатель.

В дальнейшем доля электрического транспорта в столице будет расти, убежден Ликсутов. Еще через пять лет она может достигнуть 30 процентов от общей массы и даже несколько превысить этот показатель. Увеличится, по его прогнозам, и количество моделей электромобилей «Москвич».