Новый внедорожник Haval H9 для России: все характеристики и цены

Благодаря закрытой презентации удалось узнать подробности о втором поколении «девятки», причём и внешность, и техника стали сюрпризом даже для китайских журналистов! Внедорожник сохранит подключаемый полный привод типа TOD, блокировки межколёсных дифференциалов и понижающую передачу, но получит другой дизель, новый автомат и радикально изменённый салон.

Autohome.com.cn

Снаружи Haval H9 станет современнее и брутальнее: дизайн в духе кроссоверов Dargo и Raptor, кузов типа универсал с почти вертикальной пятой дверью. Габариты изменятся незначительно: разница по длине и ширине не превышает сантиметра, при это новинка ниже предшественника почти на пять сантиметров. Дорожный просвет составит 224 миллиметра.

Анонсированы две модификации: с бензиновым 2,0-литровым двигателем (224 силы, 385 Нм) и 8-ступенчатым автоматом или турбодизелем объёмом 2,4 литра (190 сил, 480 Нм) с 9-ступенчатым автоматом. Полный привод обязателен, причём экономия топлива для дизельного Haval H9 окажется небольшой: около десяти процентов.

В салоне ожидается революция: тачскрин диагональю 12,3 дюйма, виртуальная приборная панель аналогичного размера, новые мультируль, дверные карты и центральный тоннель. Трёхрядный салон с семью посадочными местами сохранится.