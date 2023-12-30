Аналитик назвал россиянам способ накопить на автомобиль

Сейчас нет предпосылок для снижения ставок по автокредитам в России, и машины тоже едва ли подешевеют. В этой ситуации россиянам выгодно накопить на авто с помощью банковского вклада. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«После недавнего повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 16% куда вероятнее подорожание всех кредитных продуктов — включая и сферу автокредитования. Банкам просто невыгодно снижать свои процентные ставки, ведь это приведет к сокращению маржи (один из ключевых показателей прибыльности. — Ред.). Машины не подешевеют: колебания курса рубля и общая нестабильность мировой экономики способствуют повышению стоимости материалов и компонентов», — пояснил аналитик.

Он добавил, что даже российский автопром во многом зависит от иностранных комплектующих, так что его продукция в самом лучшем случае будет продаваться по прежней цене. Но Деев назвал это маловероятным.

«С другой стороны, сейчас подросли не только ставки по кредитам, но и доходность депозитов. Так что гораздо выгоднее выглядит вариант накопить на автомобиль с помощью банковского вклада», — заключил аналитик.

15 декабря 2023 года ЦБ в пятый раз подряд повысил ключевую ставку — на 100 базисных пунктов, до 16% годовых. После этого российские банки начали поднимать ставки по вкладам. Сейчас максимальная доходность по депозитам составляет 18,5% годовых.

Ставки по автокредитам сейчас находятся на уровне 18-22% годовых. Директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников сказал РИА Новости, что в январе-марте 2024 года они могут вырасти на 1 процентный пункт и достичь 19-23%. Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев сообщил «Российской газете», что за 2023 год машины премиального сегмента в России подорожали в среднем на 29%, массовый сегмент — на 22%. По мнению эксперта, в 2024 году авто в России будут прибавлять в стоимости 2-3% каждые три месяца.