Россияне назвали минусы и плюсы китайских автомобилей

Российские автолюбители поделились своим мнением о китайских автомобилях, которые, по мнению экспертов, в 2023 году буквально заполнили авторынок России, пишет портал Bfm.ru

Игорь, владелец автомобилей TANK 500 и Zeekr, рассказал, что в течение года никаких проблем с машинами не возникло.

«С эксплуатацией в зимнее время года проблем нет, не было просадки аккумуляторов или чтобы машина не завелась в Москве», — отметил автолюбитель.

Андрей, хозяин Geely Monjaro 2022 года выпуска, рассказал, что он «ощущается европейским, там нет такого, что сел и понимаешь: «Вот китайский автомобиль».