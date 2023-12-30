Российские тюнеры доработали гибридный кроссовер BMW XM
Российская компания Larte Design сделала карбоновый обвес для кроссовера BMW XM. Ателье представило пакет доработок для первого за более чем 40 лет самостоятельного проекта BMW M. Для кроссовера — в качестве базового автомобиля взят флагманский вариант Label Red — подготовлен комплексный аэродинамический обвес, целиком выполненный из углеволокна. Стоимость доработок впечатляет — за те же деньги можно приобрести автомобиль, хоть и не BMW XM, целиком. Обвес подходит для комплектаций Luxury, Sport, Technology и M Performance.
Карбоновый обвес включает в себя 17 деталей, в число которых вошли новый капот с системой отведения дождевой воды, передний сплиттер, состоящий из двух частей, решётка радиатора цвета Toronto Red, пороги, расширители колёсных арок и мощный диффузор с карбоновыми насадками выхлопной системы и светодиодными фонарями а-ля болид Формулы-1.
Кроссовер также получил 23-дюймовые кованые диски с красной окантовкой и аэродинамическими обтекателями. Каждая деталь обвеса изготавливается вручную на собственном производстве полного цикла Larte Design. Клиенты ателье могут выбрать цвет деталей обвеса. Их можно окрасить в один из фирменных оттенков баварской марки — Black Carbon Metallic, Individual Urban Green Metallic и Skyscraper Grey Metallic, либо сделать глянцево-чёрными.
Технически исполнение Label Red с 745-сильной силовой установкой на базе 4,4-литрового бензинового турбомотора V8, 8-ступенчатой автоматической коробки передач и 196-сильного электродвигателя остаётся без доработок. За обвес и набор колёс тюнеры просят 50 500 евро, отдельно углепластиковый декор Larte Design оценивает в 42 000 евро, а диски — в 8 500 евро.