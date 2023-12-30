Первые российские автомобили Lada Vesta поступили в гараж Госдумы

В гараже Госдумы РФ появились первые автомобили Lada Vesta. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя палаты парламента Вячеслава Володина.

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«В гараж Госдумы поступили первые автомобили Lada Vesta. Депутаты будут ездить на них уже с нового года. Замена автопарка на российские машины будет производиться постепенно, по мере выбытия иномарок из строя. Также нами было принято решение в избирательных округах закрепить за каждым депутатом автомобиль отечественного производства», — сказал он.

О том, что депутатам следует принять решение об использовании в качестве служебных авто только отечественных машин, таких как «Москвич», Lada и Aurus, Володин заявил в июле 2023 года. Он подчеркнул, что Россия не создаст собственный автопром, если «будут другие автомобили» и россияне будут пользоваться машинами недружественных стран.

В Минпромторге подготовили список машин, которые рекомендованы для приоритетного использования госслужащими в служебных целях. В него вошли бренды Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич». Володин заявил, что депутаты будут пользоваться автомобилями Lada, Aurus и «Москвич».