В продаже появилась коллекция редчайших классических Chevrolet Corvette

В продаже появилась коллекция редких Chevrolet Corvette с двойным задним стеклом. Культовый Chevrolet Corvette поколения С2 всего один год выпускался с раздельным задним стеклом, от которого пришлось отказаться по соображениям безопасности из-за ухудшения обзорности назад. Двойное стекло было доступно только для автомобилей 1963 года и только в этом же году спорткар имел капот с имитацией воздухозаборников на капоте. Сейчас у всех поклонников модели появилась редкая возможность приобрести подборку редких Corvette C2, причём во всех доступных для 1963 года цветах.

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Всего было выпущено около 10 000 автомобилей 1963 года, из которых один фанат модели купил сразу семь экземпляров — по одному каждого доступного для того модельного года цвета. Серебристо-синий спорткар — представитель примерно 1300 выпущенных купе с топовым 360-сильным инжекторным 5,4-литровым V8.

Вторая машина, с чёрным кузовом и чёрным салоном, в 2017 году была отреставрирована. Серебристый спорткар также имеет редкий 360-сильный мотор, белым 340-сильным купе ранее владел телеведущий Джесси Джеймс из West Coast Choppers и Monster Garage, купивший его для Сандры Буллок.

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Mecum

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Алая двухдверка с чёрным салоном также прошла реставрацию. Ещё один Corvette С2 отличается редким песочным цветом, а тёмно-синий спорткар эксклюзивен вдвойне — во-первых, это один из 199 автомобилей с пакетом Z06, во-вторых, он конвертирован в праворульный, для рынка Австралии.

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Mecum

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Mecum

Mecum

Mecum

Mecum

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