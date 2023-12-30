В продаже появилась коллекция редчайших классических Chevrolet Corvette
В продаже появилась коллекция редких Chevrolet Corvette с двойным задним стеклом. Культовый Chevrolet Corvette поколения С2 всего один год выпускался с раздельным задним стеклом, от которого пришлось отказаться по соображениям безопасности из-за ухудшения обзорности назад. Двойное стекло было доступно только для автомобилей 1963 года и только в этом же году спорткар имел капот с имитацией воздухозаборников на капоте. Сейчас у всех поклонников модели появилась редкая возможность приобрести подборку редких Corvette C2, причём во всех доступных для 1963 года цветах.
Всего было выпущено около 10 000 автомобилей 1963 года, из которых один фанат модели купил сразу семь экземпляров — по одному каждого доступного для того модельного года цвета. Серебристо-синий спорткар — представитель примерно 1300 выпущенных купе с топовым 360-сильным инжекторным 5,4-литровым V8.
Вторая машина, с чёрным кузовом и чёрным салоном, в 2017 году была отреставрирована. Серебристый спорткар также имеет редкий 360-сильный мотор, белым 340-сильным купе ранее владел телеведущий Джесси Джеймс из West Coast Choppers и Monster Garage, купивший его для Сандры Буллок.
Алая двухдверка с чёрным салоном также прошла реставрацию. Ещё один Corvette С2 отличается редким песочным цветом, а тёмно-синий спорткар эксклюзивен вдвойне — во-первых, это один из 199 автомобилей с пакетом Z06, во-вторых, он конвертирован в праворульный, для рынка Австралии.
Все спорткары Chevrolet выставлены на продажу разными лотами, так что их не обязательно покупать все вместе — побороться на торгах можно за каждый конкретный экземпляр. Торги аукционного дома Mecum пройдут в январе 2024 года в калифорнийском Киссимми.